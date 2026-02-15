Sono stati portati in carcere a Salerno i tre ladri arrestati ieri mattina dopo un inseguimento dei Carabinieri e della Polizia Stradale di Sala Consilina.

Questo quanto disposto dalla Procura per i tre uomini di origini serbe che, dopo aver rubato all’interno di un’abitazione di San Pietro al Tanagro ed essere stati notati da alcuni residenti, si sono dati alla fuga costringendo i militari dell’Arma e i poliziotti ad un lungo inseguimento, passando per Polla e Sant’Arsenio per poi proseguire lungo l’A2 del Mediterraneo fino a Sicignano degli Alburni, dove finalmente la corsa dei ladri è stata fermata grazie ad un’azione repentina e sinergica degli uomini della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal Capitano Veronica Pastori, e della Sottosezione di Polizia Stradale diretta dall’Ispettore Nicola Molinari.

Nel corso della fuga l’auto dei ladri ha anche urtato un veicolo a Polla, senza gravi conseguenze, e speronato un’auto della Polizia.

A bordo della vettura utilizzata per rubare, su cui viaggiava anche un quarto complice che è riuscito a dileguarsi, è stata trovata della refurtiva, ma anche targhe rubate e ricetrasmittenti oltre ad attrezzi utili all’attività predatoria.

I tre, inizialmente portati nella caserma di via Pozzillo a Sala Consilina, su disposizione della Procura sono stati successivamente trasferiti a Fuorni. Proseguono intanto le indagini per risalire all’identità del quarto uomo fuggito, mentre è atteso per domani mattina il procedimento per direttissima nel corso del quale si deciderà in merito alla convalida dell’arresto.