Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 si conferma uno strumento utile per sostenere le attività di prevenzione e presa in carico delle patologie croniche in Campania. È quanto emerge dal report Health CaRe, elaborato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con la Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania.

Il documento descrive una situazione che richiede attenzione in merito al rischio cardiovascolare, presentando dati aggiornati che possono guidare le politiche regionali in ambito sanitario. In Campania si registrano quasi 21.000 decessi annuali legati a patologie cardiovascolari, un numero che colloca la regione tra quelle con maggiore incidenza in Italia. Inoltre, oltre 1,3 milioni di cittadini risultano esposti a rischio cardiovascolare, mentre circa 800.000 presentano livelli di colesterolo LDL superiori alle soglie consigliate.

Un aspetto significativo riguarda la scarsa consapevolezza rispetto al controllo dei propri valori: l’80% della popolazione non ha mai verificato i livelli di colesterolo LDL, indicatore centrale per valutare il rischio cardiovascolare. A ciò si aggiungono comportamenti poco salutari, come la scarsa attività fisica e un’alta incidenza di sovrappeso.

Il report sottolinea che oltre due milioni di campani, pari al 37,7% della popolazione, convivono con almeno una patologia cronica. Le malattie cardiovascolari sono tra le più diffuse, interessando il 17,6% della popolazione. Si rileva inoltre una bassa aderenza alle terapie con statine, pari al 36,3%, e una diffusione dell’iperlipidemia pari al 12,2%.

In questo contesto il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 si propone come un supporto concreto per migliorare la continuità assistenziale e la personalizzazione della cura.

Attraverso il FSE 2.0 è possibile archiviare e consultare in modo strutturato informazioni cliniche fondamentali, come diagnosi, esami e terapie. Questo consente al personale sanitario autorizzato di accedere a una visione completa della storia clinica del paziente e di prendere decisioni più informate.

Affinché lo strumento possa esprimere appieno il proprio potenziale è essenziale promuoverne la conoscenza tra i cittadini e potenziare le competenze digitali del personale sanitario. La Regione Campania ha avviato percorsi formativi mirati per accompagnare l’utilizzo efficace e consapevole del FSE 2.0, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e migliorare l’interazione tra cittadini e sistema sanitario.

Per consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico è indispensabile disporre di credenziali SPID, CNS o CIE. L’accesso può avvenire tramite l’app Sinfonia Salute, disponibile su App Store (per iOS) e Google Play (per Android), oppure visitando il sito sinfonia.regione.campania.it e selezionando la sezione dedicata al FSE.