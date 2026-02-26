Pubblicato l’Avviso per l’erogazione delle borse di studio “IoStudio” relative all’anno scolastico 2025/2026 in Campania. L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, mira a sostenere attivamente le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale.

L’intervento si pone l’obiettivo strategico di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, agevolando l’accesso all’acquisto di libri di testo, alla mobilità studentesca e alla fruizione di servizi culturali.

Il piano di sostegno per l’annualità 2025/2026 prevede complessivamente 27.207 borse di studio. I fondi sono messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ciascun contributo economico è pari a 250,00 euro.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei servizi digitali della Regione Campania.

Apertura termini : dalle ore 12 del 2 marzo 2026

: dalle ore Chiusura termini : fino alle ore 12 del 18 marzo 2026

: fino alle ore Link piattaforma: https://servizi-digitali.regione.campania.it/BorseStudio

Sul portale istituzionale della Regione è consultabile il testo integrale dell’Avviso, contenente i requisiti di accesso legati all’indicatore ISEE, alla frequenza scolastica e alla documentazione obbligatoria richiesta.

“Con questo bando garantiamo un supporto concreto a oltre 27mila famiglie campane. La nostra priorità è far sì che le difficoltà economiche non diventino un ostacolo insormontabile per la crescita dei ragazzi. Lavoriamo per una scuola che non lasci indietro nessuno, partendo dal presupposto che il welfare studentesco è una precondizione fondamentale per l’uguaglianza e la coesione sociale nei nostri territori”, così l’assessore all’Istruzione e Politiche Sociali Andrea Morniroli.