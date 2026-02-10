La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per l’intero sistema regionale, affermando l’anno come nuovo benchmark di riferimento per la misurazione delle performance turistiche. I dati certificano 1 milione e 35mila arrivi (i turisti giunti in Basilicata) e circa 2,83 milioni di presenze (il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive). Numeri importanti e mai registrati prima. La crescita infatti è del 9,7% rispetto al 2019, anno di Matera Capitale europea della Cultura, e del +12,4% rispetto al 2024. Solo il 2,3% di questi dati è rappresentato dalle nuove locazioni turistiche emerse grazie al Codice identificativo nazionale per le strutture ricettive.

La provenienza dei turisti è per il 67,95% italiana, confermandosi base strutturale della domanda regionale. Il 32,05% arriva dall’estero, con flussi in sensibile crescita rispetto al 2024 e livelli che superano ampiamente quelli del 2019. Tra i principali mercati esteri si confermano Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Spagna.

“La Basilicata ha lavorato bene e sta vincendo. Nel 2025 i dati sul turismo sono stati meravigliosi e il 2026 sarà ancora meglio – ha detto alla Bit di Milano il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenendo nello spazio lucano -. Io lavoro molto bene con tutti gli assessori al Turismo e tutti i Presidenti perché dobbiamo essere una grande squadra che vince e la Basilicata sta vincendo. Sono venuta per congratularmi e dire che il Governo c’è, che il Ministro del Turismo c’è. Dobbiamo aumentare sempre di più le nostre offerte turistiche, occuparci delle nostre aree interne perché dobbiamo destagionalizzare, ma dobbiamo anche combattere il fenomeno della desertificazione e dello spopolamento. Se arriva l’industria del turismo, i nostri giovani possono decidere di rimanere nella terra dove sono nati e che amano“.

I numeri relativi all’andamento della Basilicata turistica nel 2025 sono stati presentati alla Borsa Internazionale del Turismo dal Presidente della Regione Vito Bardi e dal Direttore generale dell’Apt Margherita Sarli.

“Il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo lucano e segna un passaggio strutturale per la Basilicata. La crescita registrata – dichiara Bardi – conferma che la Basilicata è oggi una destinazione maggiormente riconosciuta e più competitiva, capace di attrarre flussi nazionali e internazionali grazie a programmazione, identità territoriale e qualità dell’offerta sui quali continuare a lavorare di concerto con gli operatori e con Apt, a cui va il mio riconoscimento per il buon lavoro. Nel prossimo triennio l’obiettivo è compiere un ulteriore salto di qualità sul piano della governance, dotandoci di strumenti strutturati di valutazione dell’impatto economico delle politiche turistiche sul PIL regionale e sui territori. Indicatori chiari e misurabili ci consentiranno di orientare in modo sempre più efficace le scelte di investimento pubblico, rafforzando uno sviluppo turistico equilibrato, sostenibile e coerente con le esigenze delle comunità locali”.