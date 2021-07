“In Basilicata c’è carenza di sangue, chi può vada a donare”. L’appello del “San Carlo” ai cittadini

“Nella nostra regione persiste una carenza di sangue soprattutto di gruppo 0 Rh positivo e di gruppo 0 Rh negativo”.

E’ il monito della dottoressa Clelia Musto, direttore del servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e del Centro regionale sangue della Basilicata.

“Ho attivato tutte le procedure per il ripristino delle scorte necessarie ad assicurare la terapia trasfusionale dei nostri pazienti – ha dichiarato la dottoressa Musto – compresa la richiesta di sangue inoltrata al sistema gestionale Sistra che gestisce le scorte dell’intera nazione. Al momento non ho ricevuto disponibilità a compensare la nostra carenza e da nota inviata dal ‘Centro nazionale sangue’ la situazione in tutta Italia risulta critica in quanto anche le regioni storicamente eccedentarie non riescono ad assicurare le richieste di compensazione di altre regioni”.

L’invito che si rivolge alle associazioni è quello di attenersi alla programmazione e di organizzare raccolte straordinarie e preferire donazione di sangue intero piuttosto che di plasma.

“L’invito è rivolto anche a tutti i cittadini – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Spera – affinché siano tutti sensibilizzati sull’importanza della donazione, soprattutto in momenti di carenza come questo legati anche al caldo eccessivo. È un gesto prezioso, quello della donazione, perché si può contribuire con una scelta individuale e responsabile a garantire la continua disponibilità di sangue per tutti coloro che necessitano di trasfusioni”.

Si ricorda che possono donare sangue tutti gli uomini e le donne con età compresa tra i 18 e i 65 anni che si trovano in buono stato di salute.