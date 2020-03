In Basilicata arriva la Social Card Covid19 a supporto delle fasce più disagiate.

La Giunta lucana ha stanziato 2,5 milioni di euro che serviranno a finanziare una social card dedicata esclusivamente a quanti soffrono, perché senza alcun sostegno, questo periodo di crisi.

Si tratta di un sostegno concreto a quanti sono in cura ai servizi sociali. Nuclei familiari che sono sulla soglia della povertà e che questa crisi rischia di buttare nella disperazione.

“E’ una prima misura – annuncia il Governatore Bardi – è un primo intervento tampone che secondo i nostri calcoli darà una risposta a circa 5.000 nuclei familiari, per un contributo medio, per una famiglia composta da 5 persone, di 800 euro. Studieremo inoltre altri interventi per aiutare chi è in difficoltà, perché, l’impegno è di non lasciare nessuno indietro. Da questa crisi usciremo tutti insieme”.

– Claudia Monaco –