Ha preso ufficialmente il via la fase operativa per la formazione di 500 Infermieri di Famiglia e Comunità e il reclutamento di 263 professionisti, che rafforzeranno la sanità territoriale della Basilicata.

Il bando del corso-concorso pubblico unico regionale è online sulla piattaforma nazionale Bandi e avvisi – Portale del reclutamento

La procedura selettiva prevede due fasi integrate ed è strutturata per generare competenze diffuse su tutta la rete regionale. La prima fase prevede la formazione specialistica di 500 infermieri che saranno ammessi al corso di formazione regionale per conseguire l’attestato specifico IFoC. Il corso di formazione regionale avrà una durata di 220 ore teorico/pratiche e per l’intera durata delle attività ai partecipanti sarà garantita un’indennità di frequenza di 1.800 euro totali. Chi otterrà l’attestato finale, previo superamento della prova di fine corso, sarà ammesso al concorso unico regionale per titoli ed esami.

La seconda fase, infatti, prevede 263 assunzioni a tempo indeterminato al termine del percorso. Gli infermieri assunti saranno suddivisi nella misura di 160 unità all’Azienda Sanitaria di Potenza e 103 unità all’Azienda Sanitaria di Matera, azienda capofila. I candidati esprimeranno la propria preferenza per l’azienda in sede di domanda. I candidati devono possedere la laurea in Infermieristica o titolo equipollente, l’iscrizione all’Albo professionale (OPI) e i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente per via telematica fino al 25 giugno alle ore 23.59. Il bando prevede inoltre specifiche riserve di posti, pari a 78 posti per i volontari delle Forze Armate, 40 posti per gli operatori che hanno concluso il servizio civile universale e 14 posti riservati alle categorie protette.