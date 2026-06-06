La Giunta della Regione Basilicata ha approvato il progetto “Prison Farm – Rete Lucana per l’Economia Carceraria”, un’iniziativa volta all’inclusione attiva dei detenuti attraverso percorsi di riabilitazione, formazione professionale e reinserimento nella società.

Il progetto ha un valore complessivo di 1,5 milioni di euro finanziati dal Ministero della Giustizia e vede come destinatari i detenuti delle case circondariali di Potenza, Matera, Melfi e l’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza.

Le attività progettuali saranno realizzate fino al 31 marzo 2029 e comprendono corsi di formazione per qualifiche spendibili sul mercato del lavoro, percorsi di formazione “on the job” da svolgere all’interno degli istituti o presso aziende esterne autorizzate, oltre a misure di incentivazione per la creazione e il rafforzamento di attività produttive dentro e fuori gli istituti di pena, valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio e delle opportunità occupazionali presenti nei diversi comparti economici regionali.

“La Basilicata – ha commentato l’Assessore regionale allo sviluppo economico, Francesco Cupparo – rafforza il proprio impegno per costruire percorsi concreti di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute”.