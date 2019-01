Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nel corso di attività finalizzate a contrastare il fenomeno della commercializzazione di sostanze stupefacenti, hanno arrestato il 28enne F.M. e il 31enne T.C., responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Nell’occasione, i due sono stati controllati nei pressi dello svincolo della tangenziale di Salerno, all’uscita Parco Arbostella, mentre erano diretti verso un noto locale della città.

Dal successivo controllo e dalla perquisizione gli agenti hanno trovato delle dosi preconfezionate di cocaina e hashish.

I due uomini, con precedenti specifici e per rapina, sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto per loro il regime dei domiciliari, in attesa della successiva udienza di convalida dinanzi al GIP del Tribunale di Salerno.

– Chiara Di Miele –