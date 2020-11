In auto con eroina, cocaina, crack e una mazza da baseball. In manette due salernitani

La Compagnia Carabinieri di Salerno ha arrestato due uomini, già noti alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di oggetto atto ad offendere. Si tratta dei salernitani P.M. e R.A., rispettivamente 48enne e 45enne.

Gli stessi sono stati notati sul Lungomare Trieste verso le 21 di ieri a bordo di una Peugeot 207, con una condotta di guida a dir poco spericolata. Ne è nato un inseguimento fino a Piazza della Concordia, dove i Carabinieri, con un’abile manovra di guida, li hanno bloccati per il controllo.

Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 3 palline di cocaina, 4 di eroina e 47 di crack, per oltre 20 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre sono stati sequestrati una mazza da baseball, 390 euro in contanti ed un taccuino trovato nell’abitazione di uno dei due e contenente l’indicazione delle vendite e dei profitti illeciti.

Entrambi sono stati condotti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

