In auto a Contursi Terme con droga e circa 15mila euro di banconote.Arrestato 40enne di Oliveto Citra

I Carabinieri della Compagnia di Eboli, al comando del Capitano Luca Geminale, hanno arrestato ieri sera a Contursi Terme un 40enne originario di Oliveto Citra, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo e dopo una perquisizione dell’auto, l’uomo è stato scoperto in possesso di un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi, un bilancino elettronico e vari strumenti utili al taglio della sostanza.

Inoltre sono state scoperte e sequestrate diverse banconote di vario taglio per un ammontare di 15mila euro circa e ritenute provento dello spaccio.

L’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente condotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

– Claudia Monaco –