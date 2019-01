In arrivo al Comune di Sant’Arsenio 60mila euro per interventi di prevenzione del rischio sismico

In tema di prevenzione del rischio sismico, sono in arrivo 2 finanziamenti per il Comune di Sant’Arsenio. Grazie alla Giunta Pica, il Comune si è visto riconoscere circa 60mila euro per 2 distinti interventi.

Il primo e più corposo, di circa 45mila euro, è stato erogato dal Mise per la redazione di un piano antisismico per l’intera area del Borgo Serrone, ossia il centro storico, oggetto di recenti e significativi interventi di riqualificazione. L’incarico è stato già assegnato. Il piano redatto sarà di base per l’ottenimento di un nuovo e più importante finanziamento che consentirà di intervenire per la messa in sicurezza dei numerosi immobili di proprietà comunale siti nell’area interessata.

Il secondo, dell’ammontare di 14mila euro, è per la mappatura della microzonazione sismica del territorio comunale. L’obiettivo è quello di individuare le particolarità geologiche del terreno che potrebbero incrementare o attenuare l’effetto dei terremonti. Sulla base delle informazioni ottenute dal tecnico incaricato sarà possibile fornire indicazioni tecniche per l’edificazione di case più sicure sul territorio comunale o per la messa in sicurezza degli edifici esistenti.

– Paola Federico –