Imprenditore del settore eolico evade oltre 1 milione di euro. Denunciato a Maratea

La Guardia di Finanza ha scoperto un’impresa di Maratea specializzata nell’installazione e manutenzione di impianti per la produzione di energia eolica che, per tre anni consecutivi, ha omesso la dichiarazione al Fisco evadendo ricavi per oltre un milione di euro.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito un controllo in materia di trasporto merci nei confronti dell’imprenditore mentre trasferiva beni ed attrezzature in zone vicine. Ulteriori controlli hanno fatto emergere la mancanza di dichiarazioni fiscali negli anni 2015, 2016 e 2017.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un giro d’affari di oltre un milione di euro, costituito da consistenti prestazioni rese ad imprese operanti nel settore dell’eolico.

Le Fiamme Gialle hanno però ricostruito la reale capacità contributiva dell’imprenditore grazie ad una serie di riscontri presso clienti e con l’utilizzo della documentazione bancaria e così lo hanno denunciato.

– Chiara Di Miele –