Impianto di compostaggio a Castelnuovo Cilento. Costituito il Comitato di cittadini che si oppongono

Si è tenuto ieri a Vallo della Lucania il primo incontro pubblico con il Comitato dei cittadini del Parco e della Chora di Elea per il no al mega impianto di compostaggio di Castelnuovo Cilento.

Scopo del Comitato è mettere in campo tutte le azioni per scongiurare la realizzazione del progetto. “Un impianto di compostaggio dalle dimensioni previste secondo il progetto – ha dichiarato il consigliere del Comune di Salento Juan Carlos Loffredo – cambierà la natura di questo territorio. Non possiamo permettere tutto questo ed è giusto sensibilizzare i cittadini che ancora non si sono resi conto della tipologia dell’intervento che si andrà a realizzare“.

Dello stesso avviso il presidente dell’associazione Piera Ruocco Amati e il vicepresidente Giuseppe Ruocco che parlano di un “mostro ambientale” la cui realizzazione è frutto della continua emergenza della Regione in tema di rifiuti.

“Sindaco La Maida questa spazzatura non la vogliamo – afferma Piera Ruocco Amati – e non ti permetteremo di rovinare il Cilento. La battaglia da affrontare sarà lunga ma siamo pronti a combatterla per salvaguardare il nostro territorio e la nostra salute”.

Un intervento durante l’incontro è arrivato da Giuseppe Tarallo, già Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che ha espresso il suo disappunto verso l’opera. “Qualsiasi intervento che prevede una tale opera – ha dichiarato – non è realizzabile perché ci troviamo in una zona contigua al Parco Nazionale e non si può deturpare l’ambiante in questo modo. È la legge che lo vieta“.

La soluzione fornita dal Comitato è la realizzazione di un sistema di compostaggio di comunità, gestito direttamente dai paesi interessati.

– Maria Emilia Cobucci –