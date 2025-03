La Questura di Salerno prosegue con l’attività finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Nei giorni scorsi, un cittadino marocchino di 40 anni, dopo la scarcerazione dall’istituto di pena di Fuorni, è stato colpito da espulsione del Prefetto di Salerno con l’accompagnamento immediato alla frontiera.

L’uomo aveva precedenti per traffico di stupefacenti, furto, reati in materia di immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale ed era detenuto a causa di una condanna del Tribunale di Massa Carrara.

Un’altra persona di nazionalità bengalese, privo di precedenti, è stata espulsa dal territorio nazionale, in quanto si era trattenuta in Italia senza rispettare le norme previste dalla legislazione italiana per la sua regolarizzazione.

In virtù del diniego della Commissione territoriale che non ha riconosciuto il diritto alla protezione internazionale né l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale e a seguito della mancata conclusione positiva della procedura di emersione, al cittadino è stato notificato un diniego di permesso di soggiorno, con la conseguente applicazione della normativa sul contrasto all’immigrazione irregolare e l’espulsione da parte del Prefetto di Salerno.