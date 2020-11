“Illuminiamo Caggiano”. L’iniziativa del Comune e delle associazioni per guardare con fiducia al Natale

Il Comune di Caggiano, la Pro Loco Caggiano, il Forum dei Giovani, il Gruppo Folk Caggiano e il Centro Sociale Anziani invitano tutti i cittadini a condividere l’iniziativa del conduttore radiofonico Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss.

L’iniziativa “Illuminiamo Caggiano” non ha nessun altro scopo se non quello di dare “luce”, più che mai in questo momento, al paese. Luce come motivo di speranza e di fiducia con cui guardare a questo Natale e al futuro.

Tutti i cittadini potranno addobbare, sia pure con il minimo sforzo, i balconi e le finestre delle proprie abitazioni con le classiche luci natalizie che verranno accese in contemporanea all’albero e alle luminarie in Piazza Lago martedì 8 dicembre alle ore 18.00.

– Chiara Di Miele –