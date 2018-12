Il WWF gestirà il Centro Natura a Morigerati. Siglato accordo tra il sindaco D’Elia e il presidente Canu

Una struttura su tre piani, in grado di ospitare fino a 50 posti letto con ampia cucina, sala ristorante, laboratori, sala conferenze e camere che sorge nel cuore verde di Morigerati, con vista sulla piazza. E’ il Centro Natura, inaugurato nel luglio 2017, nato sulle ceneri dell’ex asilo nido rimasto per decenni uno scheletro di cemento. La struttura è stata poi trasformata in un centro multifunzionale finalizzato all’ospitalità e alla tutela del bene ambiente.

Ora è stato ufficialmente affidato al WWF Italia dal Comune di Morigerati attraverso la sottoscrizione di un accordo di gestione firmato questa mattina negli uffici del Comune alla presenza del Presidente del WWF Italia Antonio Canu, del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino e del sindaco di Morigerati Cono D’Elia. Un momento atteso per Morigerati che con questo accordo conferma il rapporto di collaborazione, ormai ventennale, con il WWF, grazie alla presenza dell’Oasi delle Grotte del Bussento.

“La sfida che lanciammo qualche decennio fa – ha detto Canu – l’abbiamo vinta. L’Oasi di Morigerati è un vanto non solo locale ma nazionale, che anche quest’anno chiude tra le prime 3 oasi con maggior numero di visitatori”.

“Per far funzionare strutture come questa c’è bisogno di sinergia – ha aggiunto il sindaco D’Elia – Il WWF ha dato finora un grosso contributo al nostro comune. Ora rafforziamo ulteriormente il nostro rapporto, sempre con uno sguardo al territorio. E’ una sfida che vogliamo condividere anche con il Parco”.

“Il WWF a Morigerati già rappresenta un punto di riferimento importante con un’Oasi tra le più belle del Parco – ha commentato Pellegrino – Oggi si arricchisce con un ulteriore grande tassello del Centro Natura che diventa un riferimento nazionale. E’ la dimostrazione che quando si lavora bene e con amore del territorio si realizzano cose importanti anche da noi”.

– Marianna Vallone –