Il vicesindaco di Sant’Arsenio Andrea Vricella e il consigliere comunale con delega all’Ambiente e ai Servizi cimiteriali Maurizio Ippolito in visita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Oggi sono stati accolti e ricevuti dal Sottosegretario Tullio Ferrante per un fruttuoso colloquio.

L’incontro tra gli amministratori santarsenesi e il Sottosegretario al MIT si è incentrato sull’analisi di una serie di problematiche infrastrutturali che riguardano il salernitano, soprattutto nella zona a sud della provincia, e che toccano più da vicino specifiche categorie professionali, tra cui gli autotrasportatori e le scuole guida.

Il Sottosegretario Ferrante, inoltre, nel corso del colloquio ha avuto modo di illustrare ai due amministratori comunali il piano delle infrastrutture che il Ministero sta portando avanti per il sud della provincia, tra cui il progetto relativo all’Alta Velocità ferroviaria che attraverserà anche il Vallo di Diano.

“Siamo grati per l’accoglienza e per il fattivo confronto avuto con il Sottosegretario Tullio Ferrante – fanno sapere Andrea Vricella e Maurizio Ippolito – che è stato puntuale e preciso nell’illustrarci gli interventi che ci riguardano più da vicino come territorio e nell’accogliere le nostre istanze“.