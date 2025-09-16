Missione evangelica del Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Mons. Antonio De Luca, in Madagascar.

Accompagnato dai parroci don Angelo Pellegrino e don Martino De Pasquale, il Vescovo De Luca ha preso parte all’inaugurazione della nuova Chiesa dedicata al Cristo Redentore della comunità di Tsabaria, accolto con grande entusiasmo dal Vescovo Benjamin Marc Ramarcon e dalla comunità locale.

Ospite delle suore vocazioniste che gestiscono un orfanotrofio sull’isola di Nossi Be, il Vescovo De Luca sin da subito ha avuto modo di incontrare la difficoltà della povertà ma anche la forza della missione.

“E’ veramente bello constatare che le tante difficoltà, come la mancanza d’acqua corrente, non scoraggia l’accoglienza – riferisce ad Ondanews il Vescovo De Luca – non ferma la gioia sul viso dei bambini e non spegne la fiamma dello Spirito, in quanto la Divina Provvidenza non fa comunque mancare mai il necessario“.

Mons. De Luca ha avuto la possibilità di raggiungere anche la missione redentorista di Vohemar alla quale ha portato il saluto e la solidarietà di tanti fedeli italiani.