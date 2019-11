“Il Vallo di Diano perde un grande sostegno”. Il cordoglio di Raffaele Accetta per la morte di Ortolani

“Il Vallo di Diano perde un grande sostegno e nel suo ricordo continueremo a difendere il nostro territorio dai continui e assurdi tentativi di aggressioni al nostro ambiente“. E’ il commento di Raffaele Accetta, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, che, a nome di tutti gli Amministratori del territorio, esprime il profondo cordoglio alla famiglia dell’Illustrissimo Senatore “prof. e amico” Franco Ortolani per la sua scomparsa.

“Esprimo profonda e sincera gratitudine per quanto ha fatto e per come si è impegnato nella difesa del nostro territorio con tanta competenza, passione e dedizione – afferma Accetta -. La sua conoscenza dei nostri luoghi e le sue illuminate idee (creazione del Santuario dell’acqua dei monti della Maddalena) proposte sempre con accurati studi, sono stati fondamentali nell’aiutarci a preservare e salvaguardare il nostro sottosuolo, la risorsa acqua, quale patrimonio nascosto. La sua autorevolezza scientifica è servita a scongiurare i vari tentativi di effettuare ricerche petrolifere a partire dalla Texaco nel 1997“.

Il Senatore Ortolani è venuto a mancare nella notte dopo aver lottato per lungo tempo contro una grave malattia.

– Paola Federico –

