Con grande emozione questa mattina i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno – Gruppo di Polla, insieme al Gruppo Clown “Le Risposte Improbabili”, hanno fatto tappa nei reparti di Pediatria, Ginecologia, Medicina e Geriatria dell’ospedale “Luigi Curto”.

Per la prima volta i clown sono stati presenti all’interno del “Curto” portando un’esperienza nuova e significativa nei reparti e regalando sorrisi, leggerezza ed emozioni autentiche ai piccoli e grandi pazienti.

Libri, giochi, sorrisi e tanta umanità per regalare un momento di spensieratezza, trasformando un gesto semplice in un dono prezioso.

“Un sentito ringraziamento al Direttore Sanitario dell’ospedale Luigi Mandia, al Primario di Pediatria Teodoro Stoduto e a tutto il personale sanitario dei vari reparti per la disponibilità, l’accoglienza e la preziosa collaborazione. Insieme, ancora una volta, abbiamo dimostrato che la solidarietà sa arrivare ovunque, anche in corsia” fanno sapere dalla Croce Rossa pollese.