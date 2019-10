Il teggianese Rocco Cimino insignito dell’Onorificenza al Merito. Il 4 novembre la cerimonia a Salerno

Il professore Rocco Cimino di Teggiano è tra i 15 cittadini della provincia di Salerno che lunedì 4 novembre, in occasione del 101° anniversario del “Giorno dell’Unita Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, riceveranno le “Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia si svolgerà a Salerno ed è organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Centro Documentale dell’Esercito. Dopo la deposizione delle corone d’alloro da parte del Prefetto e delle Autorità militari e civili al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, la cerimonia proseguirà, come di consueto, in Piazza Amendola, con un fitto programma che prevede tra l’altro la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e della Preghiera per la Patria.

Alle 10.45 si terrà la consegna delle “Onorificenze al Merito della Repubblica Italia” concesse dal Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini della provincia di Salerno, tra cui il teggianese Rocco Cimino, autore del libro dal titolo “Starici, paroli ri na vota”, raccolta di poesie dove si riscoprono i luoghi di un tempo, usanze e feste religiose, che rimanda ai valori quali la famiglia, la fede e l’amicizia.

