“Ci sono ‘eroi silenziosi‘ che ogni giorno e a ogni ora sono lungo le strade per garantire quell’indispensabile rispetto delle regole utile a frenare il contagio da Coronavirus. Eroi che quotidianamente lavorano in condizioni non sempre ideali pur di garantire alla comunità la tutela della salute pubblica“.

Proprio per questo l’associazione cinofila “Team Monte Pruno“, in questo momento così drammatico per l’Italia, con immenso orgoglio e gratitudine, ha deciso si supportare e sostenere l’operato delle Forze dell’ordine.

Sono state consegnate, dall’associazione cinofila della Banca Monte Pruno, delle colombe pasquali ai Carabinieri di Bellosguardo, Piaggine e Teggiano, ai Carabinieri Forestali di Corleto Monforte e Valle dell’Angelo e alla Polizia Municipale di Teggiano.

Il presidente dell’associazione Vitantonio Cobucci a Teggiano, oltre al dono dolciario, ha consegnato alle Forze dell’ordine anche delle mascherine. Mentre il vice presidente Francesco Palmieri, insieme al sindaco di Roscigno Pino Palmieri, si è recato anche presso la casa albergo per anziani “Monte Pruno per te” per consegnare le colombe ad ospiti e operatori.

“Sono molto felici, non discutono mai, di fatto non ci sentono! Un bambino ha tutta una vita davanti, un anziano l’eternità – affermano dall’associazione -. Gli anziani sono come i bambini: hanno bisogno di te e del tuo amore. Non dimenticarli, perché prima eri tu ad aver bisogno di loro“.

“Alle Forze dell’ordine – sottolineano infine – attraverso il nostro piccolo gesto, va il nostro più sentito sentimento di affetto e stima“.

– Paola Federico –