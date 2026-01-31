Minacce ad Antonio Iannone, il senatore di Fratelli d’Italia e Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Ricevuto un sms da un numero sconosciuto, il senatore è stato avvertito che in caso di incontro con il mittente, avrebbe subito percosse. Pare il messaggio fosse scritto in vernacolo. Iannone non ha atteso a sporgere denuncia alla Questura di Salerno.

A seguito della denuncia il senatore si dice “più che sereno e per niente preoccupato, ma ho voluto fare comunque il mio dovere perché magari le Forze dell’Ordine, che ringrazio sempre per il loro operato, potranno risalire all’autore e punirlo secondo le nostre leggi. Magari questo servirà ad evitare che questo galantuomo o squilibrato ripeta queste sue gesta con donne o soggetti fragili che più di me possano patire ansia o disagio psicologico”.

Solidarietà al Sottosegretario è stata espressa da diversi esponenti della coalizione del centrodestra.