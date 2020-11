Il sindaco di Sassano Domenico Rubino ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Polla

E’ ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla il sindaco di Sassano Domenico Rubino.

Il dottore Rubino, Dirigente dell’Unità Operativa di Urologia, è risultato positivo al Coronavirus circa 10 giorni fa.

Finora non era sto rilevato alcun sintomo riconducibile al virus e il primo cittadino si trovava in isolamento presso il proprio domicilo.

Nelle ultime ore una febbre alta avrebbe fatto allarmare i sanitari per cui si è deciso il trasferimento in ospedale.

“Dopo alcuni giorni di cure presso la mia abitazione – le parole del sindaco Rubino affidate ad un messaggio rivolto alla cittadinanza – da questa mattina sono ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Polla per effettuare cure più specifiche. Sto bene e sono tranquillo anche perché ho ritrovato i miei colleghi ed infermieri che sono un esempio di serietà, gentilezza e professionalità. Con l’occasione invio un caro saluto ed un abbraccio ai miei straordinari assessori e consiglieri comunali che continuano a lavorare per assicurare tutti i servizi essenziali e non soprattutto in questo momento di emergenza pandemica. Cari concittadini, nel ringraziarvi per la solidarietà dimostratami da tutti voi, mi preme ricordarvi di continuare ad osservare le regole basilari al fine di arginare la possibile espansione dei contagi da Coronavirus nel nostro territorio comunale”.

– Paola Federico –