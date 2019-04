Il sindaco di Ruoti nomina la nuova Giunta. Tra gli assessori c’è anche Gentilesca della minoranza

Una nuova Giunta con all’interno anche un rappresentante della minoranza consiliare. E’ questa la decisione assunta da Anna Maria Scalise, sindaco di Ruoti, che, a distanza di quindici giorni dall’azzeramento della precedente Giunta, ha firmato un decreto di nomina della nuova squadra di governo.

La nuova Giunta è composta da Angelo Damiano, già in precedenza nella squadra di governo, con delega all’ambiente, territorio, agricoltura e patrimonio boschivo, Franco Gentilesca con delega al bilancio, lavori pubblici, urbanistica e patrimonio e l’assessore esterno Maria Troiano, con delega alla cultura, turismo, spettacolo, sport, politiche sociali e istruzione, oltre che vice sindaco. Resta vacante un altro posto in Giunta, con una nomina che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Nella nuova Giunta è rappresentata anche la minoranza consiliare, con Franco Gentilesca, che nelle elezioni del 2017 ha sfidato la Scalise per l’elezione a sindaco. Proprio a Gentilesca sono state affidate deleghe importanti.

Sono stati quindici giorni di incontri, discussioni e proposte. Fino a quando le parti hanno trovato un accordo.

“La decisione è stata presa dopo una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo – sottolinea il primo cittadino – con l’obiettivo di un rilancio dell’azione politica ed amministrativa. Bisogna lavorare per l’interesse dei ruotesi, non potevo non tener conto di chi ha dimostrato grande senso di responsabilità“.

La Giunta venne azzerata dal sindaco Scalise con un decreto firmato il 12 aprile scorso, a causa di una crisi politica che per mesi ha interessato la maggioranza ruotese.

– Claudio Buono –