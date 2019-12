Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha premiato con la medaglia di bronzo del Comune l’associazione culturale “Elaia” di Marina di Camerota. Un riconoscimento per il lavoro svolto dall’associazione cilentana nell’organizzare il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, uno degli eventi più importanti in Italia dedicati al sociale, al mondo della difesa e alla promozione della pace.

La Raggi ha ricevuto in Campidoglio il presidente del Premio, Vincenzo Rubano, e una delegazione dell’associazione. “Abbiamo parlato a lungo – ha spiegato Rubano – poi a sorpresa, in segno di gratitudine, ci ha consegnato la medaglia ufficiale del Comune di Roma. Siamo onorati ed orgogliosi dell’attenzione che la sindaca Raggi ha voluto dedicare al Premio Nassiriya; la ringraziamo per averci invitato in Campidoglio, per la passione e per la sensibilità che da sempre dimostra per i progetti volti alla promozione della cultura, della pace e della crescita civile delle nuove generazioni“.

La Sindaca ha anche invitato l’associazione “Elaia” a partecipare, il prossimo anno, con una delegazione di studenti del Cilento, al Viaggio della Memoria che il Comune di Roma organizza annualmente nei campi di sterminio di Auschwitz, Birkenau e Neuengamme. “Abbiamo immediatamente accolto con piacere l’invito della Raggi – spiega Rubano – e a breve ci coordineremo con la sua segreteria per avviare collaborazioni culturali“.

Poche settimane fa, all’associazione “Elaia”, è arrivato anche il plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, tramite il suo consigliere militare, ha espresso “sentimenti di apprezzamento per l’opera svolta dall’associazione ‘Elaia’ volta a perpetuare il ricordo dei terribili accadimenti di Nassiriya attraverso il riconoscimento di chi si è particolarmente distinto nel campo sociale e nella promozione della pace“.

– Paola Federico –