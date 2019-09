Il sindaco di Pertosa, Michele Caggiano, nell’ultima riunione che si è tenuta nel Municipio insieme ai consiglieri di maggioranza, ha annunciato di dire addio alla politica e di non ricandidarsi alla guida del paese delle Grotte. Ondanews lo ha intervistato in merito a quanto emerso dall’incontro.

Sindaco, siamo all’ultimo atto?

“ Si, era giusto che fossero prima di tutto i miei collaboratori ad essere informati su quanto ho deciso. Il mio tempo in politica è finito”.

Quindi non si presenterà alle elezioni amministrative del prossimo anno?

“Si. E la decisione è irreversibile. Dopo 24 anni è venuto il tempo di dire basta”.

Da dove nasce questa decisione?

“Da tante cose. Prima di tutto, nella vita, c’è sempre un momento in cui uno deve capire che non si può essere validi per tutte le stagioni e poi è giusto dare spazio a tanti altri che legittimamente intendono ricoprire una carica prestigiosa, come quella di sindaco, assessore o consigliere comunale“.

E poi?

“E poi ti accorgi che passano gli anni, i figli diventano grandi e ti rendi conto del tempo che hai tolto alla tua famiglia. Per carità, ho vissuto questi anni in maniera davvero esaltante. 15 anni da sindaco e 9 da capogruppo consiliare. Poi assessore alla Comunità Montana del Vallo di Diano, tanti momenti vissuti nel sociale, tutti a sostegno della mia splendida comunità. Ho incontrato in questi anni compagni di viaggio straordinari. Con loro mai una frizione, mai costretto a subire il benchè minimo condizionamento, mai un litigio. Anni formidabili”.

Hai già in mente il nome di chi potrebbe aspirare a sostituirti?

“Nel corso della riunione dell’altra sera abbiamo cominciato a gettare le basi per il futuro. Il candidato sindaco e gli stessi aspiranti futuri amministratori saranno scelti nell’attuale gruppo, nel segno della continuità”.

Il nome del vostro candidato alla carica di sindaco?

“Top secret. Almeno per il momento”.

– Rocco Colombo –