Centinaia di persone hanno partecipato ieri pomeriggio al Salerno Pride.

Il corteo è partito da Piazza Vittorio Veneto ed ha attraversato le strade cittadine percorrendo il Corso, il lungomare cittadino per poi giungere in Piazza Amendola.

Oltre settanta le sigle che hanno aderito al documento politico e alla manifestazione e che raccolgono un’ampia comunità di organizzazioni, associazioni studentesche, enti, istituzioni, sindacati, partiti politici e sigle della società civile.

I partecipanti si sono riuniti sotto lo slogan “Esistere e Resistere” colorando di arcobaleno le strade per ricordare il valore dell’amore universale.

Il tema scelto quest’anno vuole essere un grido collettivo contro ogni forma di discriminazione e violenza, contro le guerre e a favore dell’autodeterminazione dei popoli e delle persone.

Madrina della manifestazione è stata la giornalista d’inchiesta Nina Palmieri. Presenti anche il modello internazionale Fabio Mancini e numerosi amministratori.