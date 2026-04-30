La gara di robotica della manifestazione RomeCUP2026 organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale, che si è svolta negli ultimi giorni, ha visto oggi la finale nella sala della Promoteica nel palazzo del Campidoglio a Roma.

La gara ha coinvolto le scuole di tutta Italia e non solo ed ha eletto il nuovo protagonista dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cicerone” di Sala Consilina: il robot Gerolamo che ha vinto su tutto e su tutti.

I ragazzi del team Gerolamo hanno saputo analizzare i vari percorsi di gara della tre giorni capitolina e scegliere le soluzioni vincenti in ogni singola competizione, collaborando in stretta simbiosi con gli altri team del Cicerone, che a loro volta si sono piazzati in posizioni di tutto rispetto anche nella Explorer Junior.

Cracybot, Melebot, Gino, Felix e Tarbot, oltre al Gerolamo e Hulck, della Explorer Senior, hanno visto impegnati con gran lena i ragazzi di prima, seconda, terza e quinta degli indirizzi Elettrotecnica e Telecomunicazioni dell’Itis.

“Bravi a tutti i ragazzi che hanno partecipato sia alla realizzazione dei robot e sia a questa tre giorni di robotica. Un grosso biglietto da visita per portare in alto il nome del ‘Cicerone’, anche nei prossimi anni”, è il commento della Dirigenza scolastica.