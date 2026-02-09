Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette Aziende Sanitarie Locali della regione per fare il punto sullo stato della sanità campana e in particolare sullo stato di avanzamento delle attività relative alle Case e agli Ospedali di comunità.

Il progetto, finanziato dal PNRR, prevede l’apertura e la messa in esercizio complessivamente di 214 strutture sanitarie sul territorio, 45 Ospedali di comunità cui si sommano 169 Case di comunità. Di queste, 16 sono già in funzione e dotate delle attrezzature tecnologiche necessarie al loro pieno esercizio. Si tratta di 7 Case di comunità di tipo Hub, centri di riferimento h24 per una popolazione di 40/50mila abitanti, e 9 Case di tipo Spoke, articolazioni territoriali per garantire la continuità assistenziale.

Al centro dell’incontro odierno, accanto alla verifica sullo stato di realizzazione degli interventi strutturali delle sedi, anche gli aspetti di governance e le politiche di allocazione del personale necessario al funzionamento dei presidi.

“La sanità pubblica è una priorità fondamentale della nostra azione amministrativa. Dobbiamo far funzionare nel modo migliore l’esistente e, nel contempo, programmare le risorse disponibili per rispondere al meglio alle esigenze della comunità – ha commentato Fico -. Stiamo lavorando ad un grande potenziamento della medicina territoriale, di prossimità. La realizzazione delle case e degli ospedali di comunità è un’occasione unica per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Gli ospedali devono tornare a essere centri di specializzazione, strutture da decongestionare grazie alla sinergia con la medicina territoriale e agli investimenti in soluzioni tecnologiche come la telemedicina che diventa fondamentale, specialmente per le aree interne”.