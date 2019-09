Il Presidente della Repubblica Mattarella incontra i campioni di nuoto.Tra loro anche Domenico Acerenza

I campioni del nuoto italiano sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

E tra loro, anche il lucano, di Sasso di Castalda, Domenico Acerenza. Il nuotatore, insieme ad altri atleti come Federica Pellegrini, è stato invitato al Quirinale perché uno dei medagliati della nazionale italiana.

La delegazione azzurra si è presentata da Mattarella con un bottino di 15 medaglie (4 ori, 6 argenti e 5 bronzi). Tra queste, anche l’argento conquistato da Acerenza lo scorso luglio ai mondiali di nuoto in Corea del Sud, nella staffetta mista sui 5 chilometri.

“L’incontro con il Presidente Mattarella – ha dichiarato Acerenza – è stato molto emozionante. Il Presidente ha speso delle bellissime parole per noi. Ero molto ansioso di conoscerlo, era una cosa a cui ci tenevo tanto. Mi è piaciuto tanto il modo in cui ci ha accolti, una persona davvero straordinaria, alla mano. Inoltre, ci ha confidato che ci segue molto, ed effettivamente era molto informato su di noi”.

A salutare Mattarella, a nome degli atleti, è stata Federica Pellegrini, che ha chiesto al presidente di “proteggere il mondo del nuoto, perché è uno sport che funziona e continua a far crescere generazioni intere, all’insegna del fair play, disciplina e impegno”.

Durante l’incontro, Mattarella ha ringraziato gli atleti per aver portato in alto il tricolore, e li ha invitati ad indicare ai giovani quali siano i valori importanti della vita. L’incontro è stato fortemente voluto da Mattarella dopo lo splendido mondiale di nuoto che ha visto protagonisti gli azzurri a Gwangju, in Corea del Sud, lo scorso luglio.

– Claudio Buono –