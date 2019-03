Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, è stato nominato componente del Comitato Direttivo Nazionale dell’Unione Province d’Italia direttamente dal Presidente Nazionale dell’UPI, Michele De Pascale (Presidente della Provincia di Ravenna), che ha il potere di nominare 11 componenti che lo affiancheranno.

Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, il Comitato Direttivo Nazionale è composto dal Presidente che lo presiede, da 11 Presidenti di Provincia nominati da lui e dai Presidenti delle Unioni Regionali.

“Ho ricevuto la nomina proprio oggi – dichiara Strianese – e ringrazio innanzitutto il Presidente dell’Unione Province d’Italia, Michele De Pascale, per la stima e la fiducia nei miei confronti. Parteciperò quindi con piacere all’insediamento del Comitato Direttivo Nazionale che si terrà il prossimo giovedì 7 marzo, a Roma, presso la Sala della Presidenza dell’UPI. Ci aspettano momenti di lavoro intenso, il Direttivo, infatti, insieme al Presidente, si attiverà per risolvere l’emergenza finanziaria delle Province, dialogando con il Governo sia nella Conferenza Nazionale Stato/Regioni che nella Conferenza unificata. Dobbiamo trovare le risorse per assicurare i servizi, per garantire la sicurezza nelle scuole e sulle strade. È necessario provvedere alla manutenzione dei 130mila chilometri di rete viaria, quindi, su questi temi continueremo a chiedere risposte concrete al Governo. In merito alla questione istituzionale, poi, chiediamo che la legge Delrio venga rivista al più presto, è evidente che il sistema di elezione di secondo grado non funziona e la legge del 2014 ha solo prodotto caos e sovrapposizioni di competenze. Lavoreremo partendo dalla nostra Costituzione con l’obiettivo di garantire ai cittadini servizi essenziali efficienti e senza spreco di risorse, in sinergia con le Regioni. Ringrazio inoltre anche l’onorevole Piero De Luca ed il Partito Democratico Provinciale e Nazionale per la sensibilità e l’attenzione dedicata alle tematiche delle Province e in particolare per il sostegno mostrato più volte alla Provincia di Salerno, anche per l’ottenimento di questo importante incarico di livello nazionale”.

– Chiara Di Miele –