Il Presidente della Provincia di Salerno incontra di nuovo Conte per la Cabina di Regia Covid-19

Si terrà oggi, su indicazione del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia e su richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la videoconferenza della Cabina di Regia Covid-19 convocata per discutere sulle misure per la ripresa e la tutela della salute pubblica.

Vi prenderà parte anche il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

“Oggi alle 15.00 – dichiara Strianese – si tiene il quarto incontro della Cabina di Regia nazionale istituita per affrontare la Fase 2, insieme agli altri delegati della Conferenza composta da tre Presidenti di Regione, cioè i governatori Fontana, Bonaccini e Musumeci, e da tre Presidenti di Provincia e tre Sindaci d’Italia“.

Oltre al Presidente del Consiglio e al Ministro Boccia, sarà presente anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

