Il Presidente della Corte d’Appello di Salerno promuove l’Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide

L’inaugurazione del nuovo anno giudiziario a Salerno è stata l’occasione per il Presidente della Corte d’Appello di Salerno Iside Russo per presentare la “Relazione sull’amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Salerno”, che, tra le attività svolte nel 2018 su tutto il territorio salernitano, contempla un giudizio sulle attività e sui luoghi in cui viene amministrata la giustizia.

Tra questi vi è anche l’Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide che ancora una volta viene “promosso”, confermandosi presidio giudiziario di riferimento per avvocati e utenti della città di Roccadaspide e dell’intera Valle del Calore.

Nella relazione della dottoressa Daniela Oliva, giudice designato in ausilio del Presidente del Tribunale, contenuta nella pubblicazione di Iside Russo, si ricorda che “l’Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide è composto in pianta organica da tre giudici e da tre unità amministrative. Attualmente risultano in servizio due giudici mentre il personale amministrativo è composto esattamente da tre unità. L’ufficio è organizzato in due sezioni, una civile e una penale. Nel periodo di riferimento risultano definiti 1085 affari civili ordinari, 91 procedimenti monitori e 31 procedimenti penali. Le pendenze, al 30 giugno 2018, sono 1174 procedimenti civili ordinari, due ricorsi per decreto ingiuntivo e 60 procedimenti penali”.

Il numero dei giudici in servizio, secondo il dottore Russo, risulta sufficiente per i carichi di lavoro, così pure il personale amministrativo. La sede dell’ufficio è adeguata, gli spazi sono sufficienti ad ospitare il gran numero di avvocati e di parti che quotidianamente lo frequentano ed i giudici dispongono delle necessarie aule. I faldoni sono sistemati ed in ordine avendo tra l’altro ufficio un ampio locale dedicato alla archivio. Per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche l’ufficio è dotato di ascensore.

Quanto all’adeguamento telematico, i fascicoli sono esclusivamente cartacei considerato che non è previsto il processo telematico per i giudici di pace. Le notificazioni e comunicazioni vengono effettuate invece a mezzo PEC essendosi provveduto all’installazione delle apposite caselle.

Non si sono registrate significative riduzioni delle iscrizioni a ruolo degli affari civili a seguito dell’introduzione degli istituti della mediazione civile e della negoziazione assistita introdotti rispettivamente con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 numero 28 e con la legge 162 del 10 novembre 2014. Per tutto quanto esposto si ritiene che la sede dove è ubicato l’Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide sia idonea, e il personale amministrativo attualmente in servizio sia sufficiente.

– Claudia Monaco –