C’è un silenzio che pesa più del fumo e dell’acciaio tra le pareti della Galleria delle Armi. È il silenzio di oltre seicento anime che, nell’oscurità di quel 3 marzo 1944, cercavano solo un pezzo di pane e hanno trovato la fine. Domani, a 82 anni dalla più grande tragedia ferroviaria d’Italia, il Presidente della Regione Vito Bardi sarà a Balvano per onorare la memoria delle vittime del treno 8017.

L’incidente ferroviario avvenne nella galleria “Delle Armi”, nei pressi della stazione di Balvano-Ricigliano, lungo la ferrovia Battipaglia-Metaponto. Il treno merci che trasportava abusivamente numerose persone si fermò nel tunnel e non riuscì a proseguire in quanto troppo pesante per la pendenza della linea. I tentativi falliti di smuovere il mezzo messi in atto dalle due locomotive produssero elevate quantità di gas di scarico tossici che provocarono la morte di centinaia di passeggeri. Secondo i dati forniti dal Consiglio dei Ministri, la tragedia provocò 517 morti, secondo altri le vittime sarebbero di più, arrivando a oltre 600. Alcuni sopravvissuti riportarono danni permanenti.

“Quella di Balvano è una cicatrice che attraversa il cuore del Mezzogiorno– dice Bardi -. Uomini, donne e ragazzi che sfidavano la guerra e la fame, ammassati su un treno merci con la sola colpa di voler sopravvivere. Ricordarli oggi significa restituire dignità a chi, per decenni, è rimasto prigioniero di un oblio collettivo”.

Il Presidente parteciperà alla Santa Messa, un momento di raccoglimento che unirà idealmente la Basilicata alla Campania, terre legate da un destino di dolore e solidarietà. Al termine della celebrazione nel cimitero comunale verrà inaugurato il mosaico in ceramica vietrese “Momento in Memoria”, un’opera che cristallizza nel colore e nell’arte il sacrificio di chi non fece mai ritorno a casa.

Il ricordo corre lungo i binari della Battipaglia-Metaponto, toccando anche Cava de’ Tirreni, dove domani verrà deposta una corona di fiori per i 35 concittadini rimasti in quella galleria.

“Vedere le nostre comunità unite nel ricordo, da Salerno a Potenza – continua Bardi – è il segno che quella tragedia ci appartiene ancora. Quelle persone non erano clandestini nel senso moderno del termine, erano padri e madri di famiglia che nutrivano speranze di pace, come recita la targa di Cava. Il monossido di carbonio ha spento i loro respiri, ma non può spegnere il dovere della nostra memoria. Essere a Balvano domani significa dire che nessuna vita è invisibile. E che la storia della Basilicata passa anche attraverso queste stazioni del dolore che abbiamo il dovere di trasformare in presidi di umanità”.