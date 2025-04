Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e l’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico, hanno incontrato a Roma il ministro per la Coesione Tommaso Foti.

L’incontro ha affrontato temi cruciali relativi all’attuazione della programmazione comunitaria, con particolare riferimento al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e al Fondo di Rotazione.

Durante la riunione si è discusso della possibilità di definire nuovi spazi finanziari per sostenere interventi strategici in Basilicata, con un’attenzione particolare al settore sanitario. L’obiettivo è rafforzare l’offerta e l’efficienza dei servizi sanitari per i cittadini lucani.

“È stato un incontro positivo e concreto – ha dichiarato il Presidente Bardi – che pone le basi per un utilizzo efficace delle risorse disponibili, mirando a garantire alla Basilicata nuove opportunità di sviluppo”.

L’Assessore Latronico ha sottolineato l’importanza del confronto con il Ministero: “Abbiamo evidenziato l’urgenza di interventi mirati, soprattutto in ambiti sensibili come la sanità, e la necessità di avere certezze sugli spazi finanziari per realizzare opere fondamentali per la nostra regione”.