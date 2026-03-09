Il piccolo Rocco di Satriano di Lucania tra i protagonisti su Rai 2 del nuovo programma dei The Jackal, dal titolo “Stasera a letto tardi” in onda il martedì sera.

Il programma, condotto da Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci), vede un gruppo di bambini tra i 4 e i 10 anni che creano situazioni spassose e giocose tra scherzi e divertimento.

Basilicata protagonista, dunque: insieme alla piccola Iris di Potenza, anche Rocco di Satriano di Lucania. Il bimbo è figlio di genitori lucani, Pietro ed Anita, ma romani di adozione. Forte è tuttavia il legame con la sua terra, dove torna spesso dai nonni e dagli zii. E’ il secondo di 5 figli, ha 4 fratellini di 9, 6, 5 anni e 10 mesi. Lui e il fratello Paolo si definiscono “romanesi” proprio perché metà romani e metà satrianesi.

Rocco nella scorsa puntata, presentato dall’ospite Carlo Conti, ha interpretato “Balorda Nostalgia” di Olly dilettandosi al pianoforte.

E’ descritto come un bambino dolce ma anche simpatico, con la passione per le battute, gli scacchi, il buon cibo, la musica e il rugby. Non utilizza i videogiochi ma trascorre tantissimo tempo all’aperto sia a Roma che a Satriano ispirandosi dalla semplicità e natura del suo paese adottivo, avendo come riferimento nonni e familiari affettuosi. Quando torna a Satriano aiuta il nonno spesso in campagna oppure prepara la pasta fatta in casa con la nonna e adora viaggiare con il vecchio pullmino giallo dei genitori tra i vicoli del paese.

Prenderà parte a tutte le puntate proprio per il suo spirito mattatore e giocherellone.