Il Parco Nazionale promuove un Distretto Rurale per l’Area Protetta. Al via l’adesione per le aziende

È stata sottoscritta l’intesa tra il Parco del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni e l’ente per lo sviluppo sostenibile, I Piccoli Campi Srl, per il costituendo Distretto Rurale.

L’intenzione dell’Ente Parco è di accompagnare le imprese a Marchio Parco e aggregare i territori intorno all’idea guida dei distretti rurali messa in campo dalla Regione Campania. La perimetrazione del Distretto Rurale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni infatti ricomprende oltre agli 80 Comuni del Parco anche i territori delle aree contigue.

L’Ente per lo Sviluppo Sostenibile, I Piccoli Campi Srl, soggetto Capofila del Comitato Promotore dei Distretti Rurali, Agroalimentari di Qualità e di Filiera delle Aree Interne e Protette, è rappresentato dall’Architetto Anna Pina Arcaro che si è dichiarata favorevole all’intesa al fine di proporre un’istanza integrata ed unitaria per tutti i Sistemi Territoriali di Sviluppo rientranti nella perimetrazione del Parco anche al fine di non creare sovrapposizioni.

Gli Enti Locali e le aziende agricole che hanno interesse ad aderire al costituendo Distretto Rurale possono inviare la documentazione richiesta mediante invio di mail certificata all’indirizzo parco.cilentoedianoealbuni@pec.it oppure alla PEC ipiccolicampisrl@pec.it.

– Claudia Monaco –