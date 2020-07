Nella storica dimora Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, ieri sera si è svolto l’evento di presentazione dell’iniziativa “Il Cesto dell’Accoglienza” e delle Guide dedicate alle “Aziende a Marchio Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 2019-2020″.

Particolarmente significativo per il territorio il “Cesto dell’Accoglienza”, un progetto promosso dal Parco Nazionale che prevede la distribuzione, a partire da lunedì 27 luglio, di tutti i prodotti delle aziende a Marchio del Parco ai turisti che useranno il Bonus Vacanze nei territori del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

“In seguito all’emergenza Covid-19 le aziende sono state penalizzate dal punto di vista economico e noi vogliamo ripartire proprio dal nostro tessuto produttivo, da coloro che in questi anni hanno investito nella territorialità – dichiara Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale -. Il ‘Cesto dell’Accoglienza’ rappresenta un segnale di vicinanza alle nostre aziende e soprattutto intendiamo, attraverso il turismo, mettere in campo la promozione dei prodotti a Marchio Parco. Ringrazio i membri del Consiglio direttivo del Parco per tutte le iniziative messe in campo in questo periodo, che hanno dimostrato vicinanza alle aziende del territorio con l’obiettivo di promuoverlo“.

L’iniziativa sarà portata avanti anche nei prossimi mesi, infatti il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha intenzione di mettere in campo un’ampia campagna di promozione delle aziende e del territorio.

Il Presidente Pellegrino ha annunciato che nei prossimi giorni verrà presentata anche la Rete del Gusto della Dieta Mediterranea a cui hanno aderito 50 ristoratori che utilizzano i prodotti a Marchio Parco. Inoltre, è stato assegnato ad altre 15 aziende il Marchio del Parco, superando la soglia delle 150 aziende inserite nel progetto.

“Non diamo un marchio di qualità – ha aggiunto il Presidente -, ma certifichiamo la territorialità che viene valorizzata attraverso il lavoro delle aziende, le scelte coraggiose che abbiamo messo in campo in questi anni e le intense attività di monitoraggio del territorio“.

Durante l’evento è stata presentata la Guida dedicata alle aziende a Marchio Parco 2019-2020. “Siamo molto orgogliosi di presentare la prima edizione di questa Guida – conclude Pellegrino – che verrà consegnata a tutte le aziende. Faremo in modo di farla conoscere ovunque con l’obiettivo di promuovere i nostri prodotti“.

– Rosanna Raimondo –