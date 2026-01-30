Il mondo della scuola salernitana piange la morte di un grande Dirigente Scolastico e punto di riferimento culturale.

Dopo una breve ma intensa lotta contro un male incurabile, è venuto a mancare Baldassarre Chiaviello, ex Dirigente Scolastico di grande esperienza e autorevolezza, che per anni ha guidato con passione e dedizione il mondo della scuola salernitana.

Per tre anni, dal 2001 al 2004, è stato Dirigente Scolastico anche del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano e successivamente ha guidato il Liceo Scientifico “Gallotta” di Eboli, prima di essere collocato in quiescenza.

Un uomo di grande valore che ha saputo unire competenza professionale e impegno civico, diventando un esempio per generazioni di studenti e colleghi. Dopo il suo pensionamento, non ha mai smesso di contribuire al bene della sua terra, rimanendo sempre un faro di guida per la comunità soprattutto di Serre, dove era nato e viveva. Con il suo impegno attivo, è stato un instancabile promotore di iniziative culturali e sociali, impegnandosi in progetti che miravano a valorizzare la cultura locale e a sostenere i giovani talenti del territorio. Il suo nome era sinonimo di serietà, ma anche di umanità. Chi lo ha conosciuto ricorda la sua capacità di ascoltare, la sua disponibilità a collaborare e il suo amore per la cultura, che non si è mai esaurito, nemmeno negli anni più difficili della sua vita.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, non solo nel mondo della scuola ma anche nella comunità soprattutto di Serre, che perde un uomo che ha sempre messo il bene comune al di sopra di ogni interesse personale. I funerali si terranno domani pomeriggio, alle ore 14,30, presso la Chiesa Madre di Serre.