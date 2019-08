Il Maresciallo Fabio D’Agostino è il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Caggiano

Si è insediato a Caggiano il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri. Si tratta del Maresciallo Fabio D’Agostino, 30 anni, originario di Battipaglia.

Pur essendo giovane il nuovo Comandante D’Agostino vanta esperienza nell’Arma dei Carabinieri. Si è arruolato a 18 anni, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e in Scienze Politiche e in seguito il master in Criminologia e Studi Forensi.

D’Agostino ha sempre svolto impieghi operativi in prima linea e vanta esperienza nei reparti più rilevanti dell’Arma.

La sua carriera è iniziata a Roma, dove è stato Comandante della Squadra Motociclisti del pronto intervento della capitale, poi ancora capo equipaggio al Nucleo Radiomobile del pronto intervento e vice Comandante della Stazione dei Carabinieri Roma Prenestina.

Il Comandante D’Agostino prende il posto del Maresciallo Salvatore Oddo che ha diretto la Stazione dei Carabinieri di Caggiano dall’8 luglio e ora è stato nominato vice Comandante della stessa.

– Rosanna Raimondo –