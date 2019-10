Una grande festa, una grande cerimonia, in un contesto storico e prestigioso come la Camera dei Deputati a Roma. Oltre 250 berrette bianche della Federazione Italiana Cuochi e Pasticcieri provenienti da tutta Italia saranno protagoniste, il prossimo 13 novembre, della cerimonia di consegna del Collegium Cocorum F.I.C. 2019, uno dei momenti più emozionanti nella vita di un cuoco/pasticcere.

Si tratta di un alto riconoscimento da parte delle Istituzione Nazionali che verrà conferito in un’aula austera ma accogliente allo stesso tempo, sospesa tra storia e modernità, in cui si riuniranno membri della F.I.C. provenienti da tutte le regione di Italia.

Alla cerimonia prenderà parte anche il Maestro Pasticcere Domenico Manfredi, della Pasticceria D’Elia di Teggiano, che rientra a pieni voti tra coloro che riceveranno lo storico Collegium Cocorum, il Collare che testimonia i 25 anni di servizio nella professione e gli alti meriti professionali riconosciuti da un’attenta giuria.

“Insieme a Luigi Chirico, Ciro Ddel Luongo e Antonio Ramondo, saremo in 4 per la provincia di Salerno – ci riferisce il Maestro Domenico Manfredi -. E’ un chiaro segnale di quanto la F.I.C. e le Istituzioni siano vicine al mondo della cucina italiana, che può e deve essere un traino anche per l’economia del nostro Paese. Sono onorato di far parte di questa grande famiglia“.

– Paola Federico –