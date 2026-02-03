È con grande orgoglio che il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula condivide un traguardo importante e significativo per la comunità educante: gli studenti Donato Calandriello, Erika Biancamano, Vittorio Isoldi, Antonella Sanavio, Rosy Guerra, Michele Arnone e Lucrezia DʼAmbrosio, guidati dal prof. Bruno Starace, referente del progetto, sono stati selezionati tra più di 70 scuole italiane partecipanti come delegati alla Sessione Nazionale di Torino 2026, che si terrà tra il 14 e il 18 aprile.

Qui troveranno, al fianco degli head organizer, anche la brillante ex studentessa Laura Trotta.

“Si tratta di un risultato straordinario che premia il lavoro dei nostri studenti che si sono cimentati nella stesura di una risoluzione, completamente in lingua inglese, sul fenomeno dello spopolamento delle aree interne e delle misure culturali, infrastrutturali ed economiche che potrebbero risolverlo” fanno sapere dal Liceo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Paola Migaldi che si è dichiarata, ancora una volta, orgogliosa di guidare un Liceo in grado di raggiungere risultati così importanti. Ha rivolto un ringraziamento speciale agli studenti e alle studentesse, al prof. Starace e alle professoresse di Lingua e Letteratura Inglese, in particolare Giovanna De Paola, Nicla Pinto e Angela Pastore, che hanno formato così brillantemente le competenze degli studenti.

Il Liceo, infatti, aveva già partecipato lo scorso autunno, dopo una serrata selezione nazionale, alla sessione di Riva del Garda dello European Youth Parliament (Parlamento Europeo Giovani 2025). Qui, grazie all’ottimo lavoro di Viola Nigro, Loris Varuzza e Luigi Grottola, aveva già ricevuto la proposta di partecipare ad una delle sessioni europee da svolgersi in primavera nella cittadina belga di Bruges. Lo European Youth Parliament (EYP) è un organismo che si articola in più di 35 Comitati Nazionali che organizzano oltre 600 eventi ogni anno, coinvolgendo circa 35.000 giovani, provenienti da tutta lʼUnione Europea e non solo, che si confrontano su temi di attualità politica, elaborando proposte concrete e dibattendo in un’assemblea strutturata sul modello dell’Assemblea Plenaria del Parlamento Europeo, completamente in lingua inglese.

“Noi ci saremo, per la prima volta con una scuola del Vallo di Diano protagonista! Un grande traguardo per alcune delle nostre eccellenze e un ottimo lavoro nel segno dell’Europa che verrà: ‘The future is coming!’” affermano dal “Pisacane”.