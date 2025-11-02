“Un futuro migliore a partire dalla Scuola”. È con questo motto che il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula ha preso parte alle giornate del Giubileo del Mondo Educativo a Roma dal 26 al 30 ottobre.

Tra le oltre 7000 persone provenienti da oltre 300 Paesi, c’erano anche quattro alunni del Liceo padulese accompagnati dalla professoressa Giovanna D’Alessio.

Ilaria Maria Manzolillo (4^A), Alessandra De Rosa (4^B), Vittorio Emanuele Gavini (4^C) e Pietro Vassallo (4^D) hanno vissuto un’esperienza immersiva contraddistinta dalla partecipazione a laboratori tematici per rispondere in modo concreto e creativo alle sfide educative contemporanee.

Il laboratorio esperienziale e collettivo “Cammini” è quello a cui hanno preso parte gli alunni del Pisacane. Suddivisi in gruppi, hanno dato vita ad un’opera artistica condivisa, realizzando una tela ispirata a uno dei pilastri del Global Compact on Education and Culture di Papa Francesco, a partire dal primo pilastro: mettere al centro la persona. Sotto la guida artistica di Frate Sidival Fila, i partecipanti hanno potuto sperimentare tecniche, materiali e linguaggi espressivi per costruire un frammento unico. Le tele, unite tra loro, hanno formato un grande atlante artistico dei cammini educativi, simbolo di un percorso collettivo di speranza, centralità della persona e trasformazione culturale.

Ugualmente coinvolgente è stata la partecipazione al laboratorio creativo “Traiettorie educative”: un vero e proprio percorso esperienziale di formazione, sviluppato tramite metodologie come l’Outdoor Education e il Digital Storytelling, in cui gli studenti del Pisacane hanno rielaborato l’esperienza vissuta attraverso gli strumenti dell’intelligenza artificiale creando dei “sanpietrini”, ovvero contenuti con cui lastricare metaforicamente la strada condivisa, rappresentata poi su una mappa collettiva. Tutti i lavori realizzati sono stati poi presentati in un momento dedicato.

Nel corso dell’evento, gli studenti hanno avuto modo di incontrare personalità di spicco del mondo culturale e sociale che hanno condiviso la loro esperienza di vita: S.Em. Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’astronauta Samantha Cristoforetti, Sister Zeph, vincitrice del premio come miglior insegnante, Nhial Deng, vincitore del premio come miglior studente e la cantautrice e atleta paralimpica Annalisa Minetti e Andy Diaz, vincitore del bronzo olimpico di salto in lungo.

A caratterizzare la cinque giorni anche diverse esperienze outdoor, come la visita di Castel Sant’Angelo, la Passeggiata al Pantheon con videomapping, la visita alla Basilica di San Pietro con il passaggio per la Porta Santa e la serata NEXT GEN, dedicata alle testimonianze di studentesse e studenti incentrate sulle tematiche dell’iniziativa “La Scuola è Vita”.

A conclusione dell’evento giubilare, poi, l’udienza con Papa Leone XIV nell’Aula Paolo VI a Città del Vaticano, che ha sancito anche il debutto dell’Orchestra Nazionale, fortemente voluta dal ministro Valditara, con la direzione artistica del Maestro Uto Ughi e del coro dei licei musicali italiani.

Il Ministro ha illustrato le politiche messe in campo per l’inclusione, il sostegno agli studenti, la partecipazione femminile nelle discipline STEM, l’edilizia scolastica.

Papa Leone XIV, invece, rivolgendosi a studenti e docenti, ha ricordato che i giovani sono protagonisti del cambiamento esortandoli ad essere “truth- speakers e peace – makers”, persone di parola e costruttori di pace, invitandoli a coltivare empatia e solidarietà e a “guardare verso l’alto”, superando l’isolamento e la dipendenza dalla tecnologia, facendo riferimento anche alla sua esperienza di docente di Matematica e Fisica.

“Non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia ma siate voi gli autori, usate con saggezza la tecnologia” il monito del Pontefice.

Quella vissuta a Roma è stata un’esperienza davvero formativa per gli alunni del Pisacane di Padula, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica Paola Migaldi che, con entusiasmo e fiducia, non ha fatto mai mancare il suo sostegno.