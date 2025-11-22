Il Liceo Artistico del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano è stato selezionato, anche quest’anno, al Concorso Nazionale New Design, a conferma dell’impegno, della dedizione, della ricerca e della qualità dei propri studenti, dei propri docenti e dell’offerta didattico/artistica della propria scuola.

Il concorso, evento che coinvolge tutti i Licei Artistici italiani, è organizzato dall’associazione Amici del Foscarini ed è patrocinato e sostenuto dal MIM e dalla Biennale Educational. E’ ospitato nella Sala delle Tese dell’Arsenale, in occasione della Biennale di Architettura di Venezia.

10 anni di New Design il Liceo teggianese, selezionato con i propri progetti dal 2015: 9 edizioni svoltesi dal 2015 al 2025, 9 presenze, 12 i progetti selezionati in mostra a Venezia, 2° posto ex aequo ne 2021 e 3° posto ex aequo nel 2023. L’ edizione di quest’anno vede la scuola tra i migliori 50 Licei Artistici italiani, su oltre 400 presenti sul territorio nazionale. “Tri-morph” dell’alunna Ines Vassallo ha ricevuto un ampio riscontro e molti complimenti per l’originalità del progetto.

La studentessa e la docente referente Oriana Vertucci rientrano da Venezia piene di soddisfazione e di stimoli nuovi, avendo avuto l’opportunità di visitare l’esposizione della Biennale di Venezia e di ascoltare grandi personaggi del panorama artistico, industriale e del design a livello mondiale come il maestro vetraio Marco Toso Borella, il designer Andrea Vecera, l’imprenditore Eugenio Perrazza creatore di Magis.

New Design, nel corso degli anni, ha evidenziato una notevole crescita, testimoniata dal numero crescente di scuole partecipanti, di prototipi selezionati e del livello realizzativo dei progetti selezionati, rendendo la manifestazione un punto di riferimento nazionale per i Licei Artistici nell’ambito del Design. L’evento finale, che vede in mostra la selezione delle migliori proposte a concorso, è un momento di scambio, di confronto, di crescita per alunni e docenti che rende consapevoli di percorrere la strada giusta per la crescita e il futuro degli studenti.

Il Liceo Artistico di Teggiano dimostra di essere una scuola all’avanguardia, dando la possibilità ai propri studenti di confrontarsi nelle manifestazioni scolastiche nazionali del panorama artistico e architettonico.

