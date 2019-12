Il Gran Duo formato da Mauro Tortorelli ed Angela Meluso di Polla conquista la Cina con piano e violino

Strepitoso successo del duo Mauro Tortorelli (violinista) ed Angela Meluso (pianista), nella tournée che i due artisti stanno effettuando in Cina.

Il Duo italiano, per la seconda volta ad Hong Kong, si è esibito lo scorso 3 dicembre nel gremito “Y Theatre”, su invito dell’Istituto Italiano di Cultura ed il 5 dicembre presso la Concert Hall dell’Istituto Italiano di Pechino diretto da Franco Amadei con un programma interamente dedicato alle “Riscoperte Musicali del ‘900 Italiano”, riscuotendo in entrambi i concerti un esilarante successo, eseguendo musiche anche di Rosario Scalero, un compositore che, a 150 anni dalla sua morte, sta ottenendo un parziale risarcimento grazie alla riscoperta della sua arte anche da parte dei due bravissimi musicisti.

Ed infatti, proprio nel 150° anniversario della nascita del compositore Scalero, il duo sta portando nelle sale più prestigiose della Cina la musica per violino e pianoforte che, da alcuni anni, rappresenta un impegno continuo e costante per i due musicisti che lo hanno proposto e continuano a proporlo nelle sale da concerto più importanti al mondo, da New York a Dubai, da Berlino a Osaka, da Malta alla Russia.

Il Gran Duo Italiano composto dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso, insignito nel 2011 del Premio Mediterraneo dalle più alte cariche dell’Unione Europea per il lavoro di ricerca musicologica, riscoperta e valorizzazione del patrimonio artistico-musicale italiano, vanta incisioni discografiche in prima mondiale, ottenendo sempre grande successo di pubblico e di critica.

– redazione –