Il Governatore Vincenzo De Luca inaugura gli impianti di distribuzione del gas a Caggiano e Pertosa

Si è svolta questa mattina la cerimonia di attivazione del servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Caggiano e Pertosa. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha raggiunto i due borghi salernitani per partecipare alle cerimonie di inaugurazione degli impianti, insieme all’assessore regionale al turismo Corraso Matera.

A Caggiano, dopo l’accensione simbolica della fiammella, Vincenzo De Luca, Corrado Matera e il Sindaco Caggiano hanno inaugurato anche la targa “Piazza Lago”.

“Stiamo vivendo in Italia un periodo pesante, ma il nostro Paese ha bisogno di serenità, sicurezza e dignità di istituzione. Dobbiamo combattere per il Sud – ha dichiarato De Luca – La metanizzazione, insieme alla banda larga, sono i segnali concreti di come si può cambiare una piccola realtà come questi comuni che, rispetto ai grandi centri urbani, rappresentano un futuro di vita sostenibile”.

Il Governatore De Luca ha ricordato le vicende legate all’approvazione del Piano Ospedalieri e le problematiche del Punto Nascita dell’Ospedale di Polla e ha aggiuto :”Noi garantiremo i servizi essenziali a tutti i territori nella misura possibile“.

A seguito della cerimonia di accensione degli impianti di Caggiano, il Governatore De Luca e l’assessore Corrado Matera, hanno raggiunto Piazza De Marco a Pertosa e insieme al Sindaco Michele Caggiano hanno inaugurato gli impianti che serviranno le abitazioni del piccolo comune.

“Una bella mattinata per questi due piccoli paesi. Sono interventi importanti che cambiano il volto del territorio – ha concluso De Luca – Percorrendo la strada da Caggiano, credo di poter dire che avete le strade migliori della provincia, complimenti perché anche l’ambiente è molto bello e gradevole”.

– Rosanna Raimondo –