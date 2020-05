Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ospite del programma “Aspettando le Parole” su Raitre condotto da Massimo Gramellini.

De Luca ha risposto a diverse domande tra cui quella che riguardava l’apertura dei confini regionali: “Abbiamo un rapporto di amicizia con tutti i cittadini italiani – ha spiegato – ma vogliamo salvaguardare le nostre comunità dall’insidia Coronavirus. Siamo arrivati a questo 3 giugno nel modo peggiore, in un clima di incertezza, di confusione. Non credo sia un delitto ragionare su come evitare potenziali focolai nelle regioni del Sud, tra le quali figura la Campania”.

Gramellini ha poi mostrato le foto della manifestazione dei Gilet arancioni a Milano dove centinaia di persone si sono riunite senza dispositivi di protezione: “Mi fanno una brutta impressione queste immagini – ha detto De Luca – ma posso capire che un cittadino dopo due mesi di lockdown possa mostrare stanchezza. Ciò che non posso accettare è che questa stanchezza la mostrino anche politici e amministratori, incluso chi ha una responsabilità di governo”.

Immancabile il riferimento alla movida: “E’ una cosa bella – le parole del governatore – ma lo sarebbe ancora di più vivere questi momenti eliminando l’utilizzo di alcolici e pasticche. Purtroppo, però, siamo in un Paese in cui tutti hanno smesso di assolvere ad una funzione educativa”.

De Luca, infine, ha chiuso immancabilmente con ironia tirando in ballo gli assistenti civici: “Ci domandiamo cosa diavolo debbano fare. Ci hanno detto che non fanno praticamente nulla, ma solo moral suasion. Mi preparo dunque a vedere in azione 60mila raddrizzatori di banane o venditori di cocco. Persone che improvvisano ma questa è l’Italia di oggi”.

– Claudia Monaco –