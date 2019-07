Il calciatore di Caggiano Nico Valisena firma con la Sampdoria come “giovane di serie”

Il giovanissimo calciatore di Caggiano, Nico Valisena, ieri pomeriggio a Genova ha firmato con la Sampdoria il contratto di “giovane di serie” (4+1). Nella sede della società blucerchiata Valisena, classe 2005, ha dato ufficialmente inizio ad una nuova e prestigiosa avventura sportiva.

Cresciuto nella Salernitana, dove ha giocato dal 2015 al 2108, nella scorsa stagione Nico ha fatto parte dei Giovanissimi Regionali del Napoli del tecnico Malafronte. La società partenopea ha cercato di tenere con sè il talentuoso centrocampista caggianese e anche squadre come Roma e Torino hanno tentato di avvicinarlo, ma Valisena ha optato per la squadra ligure.

Il giovane calciatore ha iniziato a giocare da piccolo nella scuola calcio “Alburni, Sele, Tanagro” allenata dal papà.

Nel 2017 è stato a Barcellona per prendere parte al Torneo Internazionale delle Scuole Calcio Barcellona.

Grande la soddisfazione dei familiari e di tutta la comunità di Caggiano per l’ennesimo traguardo di rilievo nazionale raggiunto dall’amato concittadino centrocampista.

“L’esperiena con il Napoli è stata importantissima per la sua formazione calcistica, – dichiara il papà, Pino Valisena – infatti ringraziamo tutti i tecnici e l’allenatore che lo hanno seguito e sostenuto in questi mesi e, nonostante la squadra partenopea volesse rinconfermarlo, Nico ha deciso di intraprendere una nuova esperienza fuori regione. Ha firmato un contratto annuale con la Sampdoria, un momento importante nella crescita sportiva di un giovane calciatore. Durante la scorsa stagione calcistica molti tecnici di squadre nazionali hanno osservato Nico mentre giocava, infatti ha avuto proposte anche per i Giovanissimi della Roma, del Bologna e del Torino, ma alla fine ha scelto la squadra ligure“.

– Chiara Di Miele –